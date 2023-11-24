الإذاعة الإسرائيلية: حماس سلمت الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر

نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية قولها، اليوم الجمعة، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم الأسرى الإسرائيليين من حركة حماس.

وأضافت الهيئة أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة سيعودون إلى إسرائيل من معبر العوجا عبر معبر رفح، وفق نبأ عاجل نقله شبكة "الجزيرة".

واليوم، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن مصر تستعد لاستقبال عدد من الرهائن الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم حركة حماس الفلسطينية في إطار هدنة واتفاق لتبادل الرهائن تم الاتفاق عليه مع إسرائيل بوساطة مصرية وقطرية.

وذكرت الهيئة في بيان "الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ومن بينهم نساء وأطفال"