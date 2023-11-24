مسئول فلسطيني: إسرائيل ستطلق سراح 24 سجينة و15 سجينا من الذكور القُصر في الضفة الغربية المحتلة

قال المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى، قدورة فارس، إن إسرائيل ستطلق، اليوم الجمعة، سراح 39 سجينا فلسطينيا هم 24 امرأة و15 من الذكور القصر في الضفة الغربية المحتلة مقابل 13 من المحتجزين من المقرر أن تطلق حركة حماس سراحهم من قطاع غزة.



وأضاف المسئول الفلسطيني لوكالة "رويترز" أن إسرائيل ستسلم السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.



وسيتزامن ذلك مع تسليم 13 امرأة وطفلا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وهم من بين حوالي 240 محتجزا لدى حماس منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.



وأضاف فارس: "المفروض أن يستلم الصليب الأحمر الأسيرات والأسرى (الفلسطينيين) المحررين من معسكر سجن عوفر، أسرى القدس سيتم أخذهم إلى القدس مباشرة، وأسرى الضفة الغربية سينقلون إلى بلدية بيتونيا حيث ستكون عائلاتهم بانتظارهم، والاتفاق أن يعود كل أسير وأسيرة إلى بيته".