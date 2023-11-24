تعليم الإسكندرية: الرئيس أولي ذوي الهمم اهتماما بالغا وضعهم على الأولويات

شهد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، مهرجان ذوي الإعاقة والوعي الوطني الذي نظمه تعليم الإسكندرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة النائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية والنائبة ندى ثابت عضو التحالف الوطني.



وقال وكيل وزارة التعليم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي ذوي الهمم اهتمامًا بالغا وضعهم على رأس قائمة الأولويات على كافة الأصعدة حيث خصصت لهم مقاعد بمجلس النواب، وأنشأت صندوق لدعم قادرون باختلاف، وسنت العديد من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حياة كريمة، ومشاركتهم بشكل متميز في كافة مؤتمرات الشباب التي تم تنظيمها، وأنشأت العديد من المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين على أحدث النظم وتزويدها بأحدث الأجهزة، وتدريب الآلاف من المعلمين على الدمج التعليمي لدمج ذري الهمم والاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من أبناء المجتمع.



وأكد أبوزيد أن الدولة حرصت في الدستور عام 2014، على ضم مجموعة من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة»، كما تم إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرار السيد الرئيس رقم 11 لسنة 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.



كما أطلقت الدولة ‏في عام 2016 المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وأن الرئيس أعلن تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.



كما تمنح الدولة ذوي الإعاقة إعفاء ضريبيًا و جمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات، وتدشين البرنامج القومي لإنشاء "منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية"، لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.