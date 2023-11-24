وزير خارجية الأردن يؤكد لنظيرته الهولندية رفضه لتصريحات تنكر حقوق الفلسطينيين

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، أكد خلاله إدانة بلاده ورفضه المواقف العنصرية التي أعلنها النائب المتطرف غيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في حريته ودولته على ترابه الوطني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

وأكد الصفدي أن لا قيمة ولا أثر لهذه المواقف العبثية العنصرية المتطرفة للنائب الهولندي، وأن أثرها الوحيد هو تعرية عنصرية هذا النائب المتولدة من ثقافة كراهية مقيته.

وأكدت سلوت احترام بلادها لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل، ودعمها لحل الدولتين سبيلًا لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.

وشدد الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على الاستمرار في تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع المملكتين والممتدة على مدى سبعين عامًا.

وأكدت الوزيرة الهولندية للصفدي أن أغلبية كبيرة في مجلس النواب تؤيد حل الدولتين.

واتفق الوزيران على عقد محادثات ثنائية على هامش اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة يوم الاثنين القادم تحت الرئاسة المشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي.