إصابات بنيران جيش الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال غزة

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع حبوب بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مع استمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم المئة على التوالي عبر عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة وأسفرت عن حالة من التوتر والخوف في صفوف السكان المدنيين.

وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد طفل (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال في منطقة العلم في رفح.

وصباح اليوم، أكدت مصادر طبية استشهاد الفتى حسين أبو سبلة (17 عامًا) برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة التحلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وألقت طائرات الاحتلال منشورات إخلاء على حي الرقب الغربي على شارع صلاح الدين في مدينة بني سهيلا شرقي خان يونس.

إلى ذلك، أفاد مصر محلي بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة في المنطقة ذاتها.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين شرقي خان يونس، في تصعيد ميداني جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات اليومية التي تسجل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وفي وسط القطاع، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج ما أدى إلى حالة من الذعر في صفوف الأهالي.

وبحسب المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 إلى 71,550 شهيدًا و171,365 مصابًا.

وأوضحت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 465 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 1,287، فيما جرى انتشال 713 جثمانًا.