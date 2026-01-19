نيجيريا والإمارات تبرمان مذكرة تعاون بقطاع الموانئ والنقل البحري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت نيجيريا ودولة الإمارات مذكرة تفاهم تتضمن تعاونا استراتيجيا في مجالات تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية والحلول الرقمية.

وأفادت وزارة الشئون البحرية والاقتصاد الأزرق النيجيرية في بيان الاثنين، أنها وقعت مذكرة التفاهم مع شركة تابعة للإمارات مقرها أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية والحلول الرقمية، وفق البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن مذكرة التفاهم تعد محطة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين نيجيريا والإمارات العربية المتحدة.

ولفتت إلى أن المذكرة التي طرحت على جدول الأعمال لأكثر من 20 عاما، تندرج ضمن إطار أوسع من التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكدت أن توقيع الاتفاق جدد التزام البلدين بتعميق التعاون في مجالي الشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق.