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رئيس وزراء إسبانيا: يجب إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

هديل هلال
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:54 ص

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إن «الهجمات المروعة التي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر شاهد على عدم إنسانيتها»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، صباح الجمعة، أنه «لا يمكن إغفال الضحايا المدنيين في غزة، بما فيهم آلاف الأطفال والنساء، في نفس الوقت».

وأشار إلى أن «هناك 2 مليون مواطن في غزة يواجهون ويلات الحرب»، مشددًا على أهمية إنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأوضح أن «المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل إلى غزة بقدر كافٍ وشكل منتظم»، مشددًا على أهمية استمرار الهدنة الإنسانية لفترة أطول.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بقصر الاتحادية، رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، في مباحثات ثلاثية مشتركة؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.


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