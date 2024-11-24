انضمام بيومي فؤاد وانتصار لفريق عمل المسلسل الرمضاني قهوة المحطة

انضم مؤخرا لفريق عمل مسلسل "قهوة المحطة" عدد من الفنانين، منهم؛ بيومي فؤاد ورشدي الشامي بالإضافة إلي أحمد غزي وانتصار، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن عدد آخر من المشاركين في العمل الذي ينتمي إلي البطولة الجماعية، وتدور أحداثه خلال 15 حلقة في إطار اجتماعي ويحتوي على الجريمة.

وأكد السيناريست عبدالرحيم كمال أنه خلال الفترة الحالية يتم الاستقرار على باقي فريق عمل المسلسل الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2025، وعلى الجانب الآخر من الترشيحات لبطولة العمل بدأ العمل على اختيار مواقع التصوير والتي ستزيد عن 20 موقعا مابين القاهرة ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلي الديكورات.

و أشار أنه ينتهي حاليا أيضا من كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل على قدم وساق ليكونوا جاهزين قبل بداية التصوير، مع المخرج إسلام خيري خلال الفترة المقبلة، والعمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسى.