بهاء أبو شقة: كان مدبرا لمصر أن تسقط في مستنقع الربيع العربي وبحور الفوضى

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إنه «لابد أن نعلم بأن مصر مستهدفة منذ الربيع العربي»، مشددا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من هذا المخطط بفضل صلابة شعبها وقواتها المسلحة وشرطتها.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»: «كان مدبرا أن تسقط مصر في ذاك المستنقع الذي سقطت فيه دول الجوار والشعوب التي انساقت وراء هذه المؤامرة».

وأضاف أن «لولا خبرة الشعب المصري الممتدة لـ 7 آلاف عام، وحبه لأرضه وقواته المسلحة التي تجلت في انحيازها للشعب في 30 يونيو؛ لكان مقدرًا ومرسومًا أن تسقط وتغرق مصر في بحور الفوضى».

وشدد أن «ما نعيشه اليوم من أمن وأمان هو ثمرة هذا الإصرار»، موجها رسالة لكل من يحاول بث الشائعات وحروب الجيل الرابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: «سيخيب ظنكم، فالشعب المصري لن يسمح بأي صورة من الصور أن يعيش تلك المآسي التي تعيش فيها دول الجوار».

وتابع أن: «المتآمرين والمضللين والمخادعين لن يصمتوا»، مضيفا أن «كل قانون نحاول سنه، وكل خطوة نحو الأمل والمستقبل تتخذها مصر، تهاجم، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون لجوء الأجانب».