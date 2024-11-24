الأمن الأردني يُعلن مقتل شخص أطلق أعيرة نارية تجاه دورية أمنية عاملة بعمان

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، فجر اليوم الأحد، أنها تعاملت مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه دورية أمنية عاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.

وقالت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إنّ شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

وأشارت إلى أنه جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني.

وأوضحت مديرية الأمن العام الأردنية، أنه قد أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات.