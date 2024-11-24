علي ماهر: الزمالك لم يهدد مرمانا وعطلنا مفاتيح لعبه

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أبدى علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي، سعادته بالفوز على الزمالك، بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من الدوري، على ملعب برج العرب.

سجل محمد الشامي، هدف الفوز للمصري في الدقيقة (45+4)، ليتكرر سيناريو تفوق الفريق البورسعيدي على الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي.

وقال ماهر خلال حديثه بالموتمر الصحفي عقب اللقاء: "الزمالك لم يشكل أي خطورة على مرمانا اليوم، جميع الكرات كانت عالية وفي منتصف الملعب".

وأضاف: "نستحق الفوز على فريق كبير مثل الزمالك، نجحنا في دراسة الخصم جيدا، وأشكر جميع اللاعبين على تنفيذ التعليمات بشكل جيد".

وواصل: "نجحنا في تعطيل مفاتيح لعب الزمالك، لذلك كنا الأفضل".

وأتم: "اجتهدنا ونجحنا في حصد الثلاث نقاط، وسنغلق صفحة الفوز على الزمالك، لنركز في المباريات المقبلة".

وتوقف رصيد الزمالك بقيادة مدربه جوزيه جوميز عند 6 نقاط في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد المصري بقيادة مدربه علي ماهر إلى 7 نقاط في المركز الثالث.