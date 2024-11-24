تضامن فلسطيني ولبناني في افتتاح الدورة الـ 25 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية

أقيم مساء أمس السبت، حفل افتتاح النسخة الـ 25 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، بالمسرح البلدي بالعاصمة تونس، وذلك بحضور غفير من نجوم المسرح على مستوى الوطن العربي والعالم.

وحرص محمد منير العرقي، رئيس المهرجان، على إلقاء كلمة، جاء فيها: "الكلمة مقاومة، والبسمة مقاومة، والدمعة مقاومة، والحركة، والرقصة مقاومة، وأيام قرطاج المسرحية صوت حر في تونس الحرة، والدورة الـ 25 فرصة لمشاهدة عروض، ولقاءات، وورش، وندوات في التظاهرة المسرحية الأعرق".

وتابع: "تقام هذه الدورة في ظرف عالمي صعب، حيث يعاني الأشقاء الفلسطينيون واللبنانيون مختلف أشكال الغطرسة من جيش الاحتلال الغاشم، ولذلك فنحن اختارنا أن تكون مساندتنا لهم مطلقة، إذ ترفع النسخة الجديدة قيم الانتصار للقضايا العادلة، والحق في الحياة، ونشر ثقافة العقول المستنيرة ضد الإبادة".

وفي ختام حديثه، قال العرقي: "المسرح سلاح، وكل من يعمل فيه هو محارب من أجل حرية الإنسان".

وبدأت فقرات الحفل بتقديم فيلم قصير يكشف عن برنامج الدورة الـ 25، ثم قدم الفنان شادي زقطان فقرة غنائية عن الإنسان والحرية، كما شاركت فرقة "بابا روني"، بعرض مقتضب، بعنوان "أطفال من العالم".

وفي لمسة وفاء، احتفت إدارة المهرجان بمجموعة من المبدعين الراحلين، وهم: السعدي الزيداني، ومحجوبة بن سعد، وعبد العزيز بالقايد حسين، ومحمد مورالي، ومراد كروت، وياسر الجرادي.

كما كرمت أيضا، عددا من الوجوه المسرحية البارزة، وهم: ممدوح الأطرش، وسامي الجمعان، وآمال بكوش، ووجيهة الجندوبي، ومقداد الصالحي، ويحيى الفايدي، وفاطمة البحري، ومنير بن يوسف.

وعقب حفل الافتتاح، عرضت المسرحية الصينية "عودة النجم"، بقاعة الأوبرا، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وهي من تصميم وإخراج الفنان البولينيزي الشهير ليمي بونيفاسيو.