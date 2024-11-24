خمسة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال بيت لاهيا والبريج

استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال بيت لاهيا والبريج، شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين من عائلة واحدة في قصف الاحتلال المدفعي شرق مخيم البريج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنين ارتقيا، في قصف الاحتلال حي المنشية في بلدة بيت لاهيا.

وأشارت إلى أن 22 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، قد استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منازل في مدينة غزة، ومخيم النصيرات وخان يونس، الليلة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.