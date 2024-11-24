يعود الفنان أكرم حسني للتعاون مع المنتج كريم أبو ذكري من جديد في مسلسل "الكابتن"، والمنتظر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد النجاح الذي حققته الثنائي، في عالم الدراما، من خلال مسلسلات "الوصية" 2018، و"مكتوب عليا" عام 2022.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو عن قصة أيمن الشايب وكتابة عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، حيث تجري حاليا الاستعدادات النهائية لبدء التصوير مع مطلع ديسمبر المقبل.

يشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل "الكابتن" الفنانات أية سماحة، وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل.

وانتهى المخرج معتز التوني، من معاينة واختيار أماكن التصوير، كما يواصل العمل على استكمال باقي الأبطال المشاركين في المسلسل، ومن المرجح أن يتم إعلان التعاقد مع نجوم آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، ومنهم محمد رضوان ومريم الجندي.

جدير بالذكر، إن أكرم حسني تعاون في أول بطولة درامية له مع المنتج كريم أبو ذكري في مسلسل "الوصية" الذي حقق نجاح كبير وحصد العديد من الجوائز، كما قدما معا مسلسل "مكتوب عليا" والذي لاقى اشادات واسعة وحقق نجاح لافت، ويعد مسلسل "الكابتن" ثالث تعاون درامي يجمعهما.