جوتيريش: يجب إرسال التعهدات المالية الخاصة بكوب 29 الآن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد إنه كان يأمل في اتفاق أكثر طموحا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة كوب 29 للمناخ بشأن تقديم نحو 3ر1 تريليون دولار، واصفا هذا المبلغ بـ "الحد الأدنى"، وأضاف أن الـ 300 مليار دولار التي تعهدت بها الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة يجب أن ترسل الآن.

وتابع جوتيريش في تغريدة على منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "يجب الوفاء بهذا المبلغ بالكامل وفي الوقت المحدد. أناشد الحكومات أن تفعل ذلك بشكل عاجل".

وكانت الدول الصناعية التقليدية قد وافقت على تقديم 300 مليار دولار سنويا حتى عام 2035 لمساعدة الدول الفقيرة في مكافحة تغير المناخ.

وأضاف جوتيريش:"كنت آمل في نتيجة أكثر طموحا – سواء في التمويل أو التخفيف – لمواجهة حجم التحدي الكبير الذي نواجهه، ولكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوفر أساسا يمكن البناء عليه".

وأكد أن الأموال يجب أن ترسل بشكل عاجل لأن العديد من الدول النامية المثقلة بالديون، التي تأثرت بالكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، بحاجة إلى الأموال الآن.

وأشار جوتيريش مرة أخرى إلى تصاعد أزمة المناخ، مستشهدا بدرجات الحرارة القياسية والكوارث المناخية هذا العام، مع ارتفاع الانبعاثات.