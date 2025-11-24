أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، الموافق 24 نوفمبر 2025، تم الانتهاء من عملية التصويت في اليوم الأول وغلق صناديق الاقتراع بجميع اللجان الانتخابية بالمحافظة، ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية سارت في أجواء هادئة ومستقرة، وبمنتهى النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى عدم وجود أية مشاكل أو معوقات تؤثر على سير العملية.

وأضاف المحافظ أن اللجان الانتخابية ستفتح أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، في اليوم الثاني والأخير للانتخابات بالمحافظة.

وشدد عطية على أن الانتخابات شهدت اليوم إقبالًا مشرفًا وملموسًا، خاصة في الساعات الأخيرة، مما يعكس الوعي الوطني لأبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفعالة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وتابع محافظ القليوبية عملية غلق صناديق الاقتراع من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، بالإضافة إلى مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، التي تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة وتتواصل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان سلامة وراحة الناخبين وانتظام عملية التصويت.