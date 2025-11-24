رئيس جامعة قنا يفتتح المعرض الثالث لوحدة التضامن الاجتماعى تحت عنوان «من بيننا وبينكم»

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، اليوم، فعاليات المعرض الثالث لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، والذي يقام تحت شعار "من بيتنا وبينكم"، بالتعاون مع الأسر المنتجة بمحافظة قنا.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة.

ويضم المعرض مجموعة واسعة من المنتجات الحرفية واليدوية التي شملت مشغولات جلدية ومشغولات تراثية ومنتجات تطريز ومأكولات منزلية، إلى جانب أعمال فنية متنوعة، تعرضها الأسر المنتجة بهدف تعزيز الانتشار التسويقي داخل الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته داخل المعرض أن تنظيم الفعالية للعام الثالث على التوالي يعكس نجاح التجربة وإقبال المجتمع الجامعي عليها، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير منصات دعم مستمر للأسر المنتجة بما يساهم في تمكينها اقتصاديا وتوسيع فرص التسويق أمامها.

من جانبه، أوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن التعاون مع جامعة قنا يمثل نموذجا ناجحا في دعم الحرف المحلية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تحسين دخل الأسر وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

كما أشادت نورا عارف مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بتفاعل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع المعرض، مؤكدة أن الوحدة تعمل على تنفيذ برامج مستمرة لدمج الأنشطة المجتمعية داخل البيئة الجامعية ودعم الإبداع الحرفي على مدار العام.

وشهد المعرض توافدا ملحوظا من طلاب الجامعة والعاملين، الذين حرصوا على الاطلاع على المنتجات واقتناء العديد منها في إطار دعم مبادرات الأسر المنتجة.