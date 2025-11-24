قالت سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يعمل على توفير الدعم النفسي لأطفال مدرسة «سيدز» الدولية، الذين تعرضوا لجرائم اعتداء.

وطالبت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، بضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي في قانون العقوبات وقانون الطفل.

وأوضحت أن المجلس منذ تلقيه البلاغات على منظومة نجدة الطفل، تعامل مع الأطفال المتضررين وحضر كل التحقيقات من قبل وحدة الدعم القانوني في المجلس، مشيرة إلى أنه يعتزم تقديم خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري في مرحلة لاحقة.

ونوهت أن «موضوع التحرش والاغتصاب أصبح مرتبطًا بالأطفال الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم»، مستنكرة تعامل رجال مع الأطفال في مرحلة الحضانة.

وتساءلت، مستنكرة: «من إمتى الرجال يتعاملون مع الأطفال في مرحلة الحضانة والكي جي؟! ده موديل جديد مشوفناهوش قبل كده، والمعايير يجب أن تلزم كل مكان بخطوط حمراء لحماية الأطفال وتحديد الممنوع والمسموح، مع رقابة من جهة محايدة كالمجلس القومي».

وعقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس، وجميع عضواته وأعضائه، والأمين العام، وذلك لبحث اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال على خلفية واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال في مدرسة سيدز الدولية بالسلام.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أن حماية الأطفال تأتي على رأس أولويات عمل المجلس، مشددة على أن المجلس لن يتهاون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن كل طفل داخل جمهورية مصر العربية.