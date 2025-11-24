وزير الخارجية السوري: نعيد تنظيم علاقتنا مع روسيا ضمن مصلحتنا

الشيباني قال لمجلة "المجلة":

* قلنا للروس: إسقاط نظام بشار لا يعني خروج روسيا من سوريا

* سوريا الجديدة مستعدة لعلاقة مع روسيا، لكن على أساس مصالح واضحة وعقد متوازن، لا اتفاقيات إذعان

* رفضنا طلب إلغاء اتفاقية عام 1974 مع إسرائيل كليا وتوقيع اتفاقية جديدة

* قدمنا كل شيء لقسد اتفاقا، احتراما، حقوقا كاملة، تمثيلا، وحتى وساطة مع تركيا. ماذا يمكن أن نفعل أكثر

قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إنهم يعملون على إعادة تنظيم علاقتهم مع روسيا ضمن مصلحة سوريا.

جاء ذلك في حديثه لمجلة "المجلة" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها.

ولدى سؤاله عن كيفية إدارة العلاقات مع روسيا، أشار الشيباني إلى أنهم كانوا يسعون لتحييد سلاح الجو الروسي قبل إطلاقهم عملية ردع العنوان التي انتهت بتحرير سوريا من نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وأضاف: "كان علينا تحييد سلاح الجو الروسي من هذا الموضوع... فتوصّلنا إلى حل: ما مصلحة الروس في سوريا؟ هل مصلحته مع نظام بشار كنظام أم إنه يريد أن يحافظ على مصلحته مع سوريا".

وأردف: "قلنا جملة مفتاحية هم (الروس) أخذوها في الاعتبار: إن إسقاط نظام بشار لا يعني خروج روسيا من سوريا".

وأكد الشيباني أنهم يسعون إلى إعادة تعريف للعلاقة مع روسيا، قائلا: "سوريا الجديدة مستعدة لعلاقة مع روسيا، لكن على أساس مصالح واضحة وعقد متوازن، لا اتفاقيات إذعان".

وتابع: "اطلعت على اتفاقية حميميم بينهم وبين النظام. هي اتفاق من طرف واحد... نحن نعيد تنظيم هذه العلاقة ضمن مصلحة سوريا أولا وآخرا".

وأكمل: "إذا كانت هناك مصلحة سنسير في الاتفاق، إذا لم تكن هناك مصلحة سورية فلن نمضي بالاتفاق... أنا لن أتركهم ديكورا".

وأوضح أن الموقف الروسي كان ذكيا، و"أذكى من الإيرانيين بكثير وبراغماتيا أكثر".

- العلاقات مع إسرائيل

وعن العلاقات مع إسرائيل، قال الشيباني إن الشرط الأساسي بالنسبة لسوريا هو انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط 7 ديسمبر 2024، قائلا: "لن نوقع أي اتفاق بينما تُحتل أرضنا".

وأوضح أنهم رفضوا طلب إلغاء اتفاقية عام 1974 كليا وتوقيع اتفاقية جديدة.

ومنذ 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.

واتفاقية فض الاشتباك تم توقيعها عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، عقب أشهر من حرب 6 أكتوبر 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.

وأضاف الشيباني: "ستكون مراحل بناء ثقة، كان هناك تحديد في 1974، فهناك مناطق لن تكون القوات العسكرية موجودة فيها، في منطقة معينة تكون هناك شرطة ومخافر، ثم تكون هناك قوة عسكرية، وما إلى ذلك، تقريبا هو نفس الاتفاق وهناك تغيير طفيف عليه".

وأكد الشيباني أن الولايات المتحدة وعدت حكومة دمشق بالضغط على إسرائيل، لكن لن يتم توقيع أي اتفاقية حتى ينهي الجيش الإسرائيلي احتلاله.

وعن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للبيت الأبيض في 10 نوفمبر الجاري، أشار الشيباني إلى حصول دمشق على 3 تعهدات أمريكية وهي بخصوص تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي الذي يعرف باسم "قسد"، وإسرائيل، وقانون قيصر.

- الاتفاق مع "قسد"

وعن الاتفاق مع "قسد"، قال شيباني: "قدمنا كل شيء لقسد اتفاقا، احتراما، حقوقا كاملة، تمثيلا، وحتى وساطة مع تركيا. ماذا يمكن أن نفعل أكثر؟".

وأوضح أنهم لا يطلبون من "قسد" الاستسلام ولا الذوبان، وأردف: "قلنا: تعالوا، اندمجوا، احصلوا على ضمانات، واحفظوا حقوقكم".

ولفت إلى أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على مقاربة واحدة لأول مرة "ونحن في قلبها".

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، غير أن التنظيم يماطل في تنفيذ ينود الاتفاق.

- إعادة الإعمار

ولدى سؤاله عن إعادة إعمار سوريا، قال الشيباني إن مرحلة إعادة بناء سوريا تحتاج من 10 إلى 15 سنة.

وأكد أن سعي البلاد للحصول على الدعم الأمني ​​والاقتصادي يتطلب سياسة متوازنة.

وفي 8 ديسمبر 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).