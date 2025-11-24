مسئول عسكري أمريكي بارز يزور الكاريبي فيما يواصل ترامب الضغط على فنزويلا

من المقرر أن يزور الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة والمستشار العسكري الرئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قواته اليوم الاثنين، في بورتوريكو على متن سفينة حربية تابعة للبحرية في المنطقة، حيث حشدت الولايات المتحدة أسطولا فائق الحجم من السفن الحربية وهاجمت قوارب زعمت انها تقوم بتهريب المخدرات.

وسينضم إلى الجنرال كين، ديفيد إل إيزوم المستشار الأقدم لرئيس هيئة الأركان المشتركة في البحرية الأمريكية.

وقال مكتب كين في بيان، إن المسئولين "سيلتقيان مع أفراد الخدمة وسيشكرانهم على دعمهم المتميز للمهام الاقليمية".

وستكون هذه ثاني زيارة لكين للمنطقة منذ أن بدأ الجيش الأمريكي تعزيز وجوده، الذي يشمل الآن أكثر حاملات الطائرات تطورا في البلاد.

وسبق أن زار كين ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بورتوريكو في سبتمبر الماضي، بعد وصول سفن تحمل المئات من مشاة البحرية الأمريكية لما قال المسؤولون إنها تدريبات عسكرية.

وقال هيجسيث آنذاك إن مشاة البحرية المنتشرين يقفون "على الخطوط الأمامية للدفاع عن الوطن الأمريكي".

وتأتي زيارة كين هذا الأسبوع ، بينما يدرس ترامب ما إذا كان سيتخذ إجراءً عسكريا ضد فنزويلا، وهو ما لم يستبعده كجزء من حملة إدارته المتصاعدة لمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وينظر الكثيرون إلى حشد السفن الحربية الأمريكية والضربات، التي قتلت أكثر من 80 شخصا على متن 21 قاربا مزعوما للمخدرات، على أنها تكتيك للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدفعه للاستقالة.