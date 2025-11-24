شهدت مدرسة القومية بمنطقة روض الفرج استمرارًا ملحوظًا في إقبال الناخبين على لجان الاقتراع، مع توافد المواطنين من مختلف الفئات العمرية منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت.

وأكد رئيس اللجنة، على أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون أي معوقات، موضحًا أن لجان المدرسة تعمل بكامل طاقتها لضمان سهولة الإجراءات وسرعة حركة دخول الناخبين.

وأشار إلى وجود تعاون كامل لتيسير التصويت لكبار السن وذوي الاحتياجات، حيث يتم تقديم الدعم اللازم لهم في حال عدم قدرتهم على الدخول إلى داخل اللجان، بما يضمن مشاركة الجميع في العملية الانتخابية.

وتواصل القوات الشرطية المتواجدة أمام المدرسة تنظيم حركة دخول الناخبين بطريقة دقيقة، مع تخصيص مسارات واضحة لمنع أي تزاحم، وبما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة أمام اللجان.

كما تعمل القوات على مساعدة الأسر وكبار السن في الوصول إلى أماكن الانتظار المخصصة، وتقديم الدعم للمواطنين لضمان إدلاء كل منهم بصوته في أجواء آمنة ومنظمة، تعكس حرص الدولة على توفير بيئة انتخابية مستقرة لجميع المشاركين.