نفذت جامعة القاهرة فعالية "صحتك تهمنا"، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك على مدار ثلاثة أيام، من خلال جولات توعوية داخل كليات الآثار والآداب والتربية للطفولة المبكرة، بمشاركة متخصصين من المعهد القومي للأورام وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

و شهدت الفعالية تنفيذ سلسلة من الجولات واللقاءات التوعوية داخل كليات الآثار والآداب والتربية للطفولة المبكرة، استهدفت الطلاب ومنتسبي الكليات، وتناولت التوعية بمرض سرطان الرئة، والتعريف بعوامل الخطورة المرتبطة به، وسبل الوقاية وأهمية الاكتشاف المبكر، إلى جانب التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي وآثارهما السلبية على صحة الفرد والمجتمع، من خلال متخصصين وخبراء من الجهات المشاركة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي الصحي بين طلابها ومنتسبيها، انطلاقًا من إيمانها بأن بناء الإنسان لا يقتصر على التعليم والمعرفة، وإنما يمتد إلى الحفاظ على صحته وسلامته، وتزويده بالمعارف والمعلومات التي تمكنه من اتخاذ قرارات صحية سليمة، مشيرًا إلى أن التوعية والوقاية تمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة العديد من الأمراض والمخاطر الصحية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على توظيف إمكاناتها الأكاديمية والطبية والمجتمعية في خدمة الإنسان، وتفعيل التعاون مع المؤسسات الوطنية والمتخصصة لنشر الثقافة الصحية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدًا أهمية تكثيف البرامج التوعوية التي تتناول القضايا الصحية ذات الأولوية، والتعريف بعوامل الخطورة وسبل الوقاية وأهمية الاكتشاف المبكر، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على حماية صحته.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فعالية "صحتك تهمنا" تأتي ضمن خطة القطاع لتوسيع نطاق الأنشطة والمبادرات التوعوية داخل كليات الجامعة، والوصول بالرسائل الصحية إلى الطلاب ومنتسبي الجامعة بصورة مباشرة، بما يعزز وعيهم بالقضايا الصحية والمجتمعية، ويشجعهم على تبني السلوكيات الإيجابية والابتعاد عن الممارسات الضارة بالصحة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الفعالية تمثل نموذجًا للتكامل والتعاون بين جامعة القاهرة والمؤسسات الوطنية المتخصصة، من خلال مشاركة خبراء من المعهد القومي للأورام وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بما يتيح تقديم رسائل توعوية قائمة على المعرفة العلمية والخبرة المتخصصة، لافتًا إلى استمرار القطاع في تنفيذ المبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع الجامعي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية.

وتأتي فعالية "صحتك تهمنا" تأكيدًا لحرص جامعة القاهرة على مواصلة دورها في خدمة المجتمع، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الصحية والوطنية، وتقديم برامج توعوية متكاملة تسهم في رفع مستوى الوعي، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز ثقافة الوقاية، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.