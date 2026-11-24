يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، أمسية للإنشاد الديني تحييها فرقة «الساحة» بقيادة الشيخ طه الإسكندراني.

تأسست الفرقة قبل ثلاثة أعوام، برعاية الشيخ أحمد سعيد عمران الدح، وبإشراف فني وقيادة الشيخ طه الإسكندراني، وتقدم خلال الأمسية مجموعة من الأناشيد والابتهالات والمدائح النبوية، بمشاركة نخبة من المنشدين والمبتهلين، في تجربة تجمع بين أصالة التراث الصوفي والتناول المعاصر لفنون الإنشاد.

وتأتي الأمسية ضمن البرنامج الفني والثقافي الذي يقدمه صندوق التنمية الثقافية عبر مراكز الإبداع التابعة له، انطلاقًا من دوره في إتاحة الفنون للجمهور، وصون التراث الموسيقي والديني وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة، بما يتسق مع توجهات وزارة الثقافة نحو الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتعزيز حضور الفنون التراثية في المشهد الثقافي المعاصر.