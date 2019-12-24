تعاون بين كليتي طب جامعتي الإسكندرية ومانشستر البريطانية في برنامج بكالوريوس مشترك

استعرض مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية مع فريق جامعة مانشستر البريطانية برنامج البكالوريوس المشترك للطب والجراحة بين كلية طب جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر، حيث يعتبر هذا التعاون بمثابة سابقة في الجامعات المصرية، ومن المقرر بدء الدراسة فيه من العام الجامعي القادم 2020/ 2021.

ووافق المجلس في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية بالسماح للطلاب الذين انقضت فرصتهم في تقديم عذر عن دخول الامتحان بالتقدم بأعذار عن العام الجامعي 2018 /2019 وذلك لحين تعديل القرار رقم 51 لسنة 2018 والخاصة بضوابط وقف القيد والأعذار الامتحانية في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس- الليسانس).

كما وافق المجلس على البدء في برنامج (إدارة وتشغيل المطاعم) طبقا لنظام التعليم التبادلي باللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق، والبدء فيه من العام الدراسي القادم 2021 / 2020.

وفي هذا السياق، طالب الدكتور هشام جابر جميع كليات الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الصناعية لربط الجامعة بالصناعة؛ ومن ثم الدراسة الأكاديمية بالكليات بمتطلبات سوق العمل.