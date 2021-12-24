قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن العاصمة الادارية مثال حقيقي لمدينة مستدامة ، مؤكدة أنه سيتم نقل موظفى الوزارة بشكل تدريجى كفترة انتقالية تجريبية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وأضافت وزيرة البيئة - خلال الاجتماع الاول بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الادارية الجديدة - أنه تم مناقشة عدد من الملفات الهامة والموقف التنفيذى لها، ومنها إجراءات الوزارة للإعداد لعملية الإنتقال للعاصمة الادارية الجديدة، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وأجهزة تكنولوجيا الاتصالات لدعم التشغيل الرقمى.

وتابعت موقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة البيئة، فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية، موجهة بتوفير المخصصات المالية اللازمة ليكون مبنى الوزارة مراعيا لاشتراطات المبانى المتوافقة بيئيا من حيث الطاقة والمياه ومنظومة المخلفات، بالاضافة إلى نشر المسطحات الخضراء داخل المبنى وحوله، اتساقا مع التوجه العالمى الجديد نحو التوسع فى المبانى الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد.

وتفقدت وزيرة البيئة مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات للاطمئنان على توفر كافة التسهيلات ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر.