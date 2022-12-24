بنك الاستثمار الأوروبي يقرض البرتغال 70 مليون يورو لتسريع الانتقال للطاقة الخضراء

وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اتفاقية قرض أخضر بقيمة 70 مليون يورو مع شركة Iberdrola من أجل تسريع انتقال الطاقة في البرتغال عبر تطوير محطات طاقة متجددة جديدة بطاقة إجمالية تبلغ نحو 188 ميجاوات وباستثمارات تتجاوز 150 مليون يورو.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ريكاردو مورينيو فيليكس، وفقا لبيان البنك، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام البنك بدعم أوروبا في تحقيق أهدافها المناخية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعد مثالا متميزا للتعاون الاستراتيجي بين بنك الاستثمار الأوروبي - بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي - والشركات العالمية الرائدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة من أجل تحقيق أهداف التحول الأخضر والانتعاش الاقتصادي وتأمين مصادر الطاقة النظيفة في أوروبا.

وعبر عن سعادته بالتعاون مع شركة Iberdrola في تطوير أولى محطاتها للطاقة الشمسية في البرتغال ضمن خمس محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية ووصلها بشبكة الكهرباء البرتغالية.

من جهته، أشاد اجناسيو جالان، الرئيس التنفيذي لشركة Iberdrola، بالتعاون المثمر مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم انتقال الطاقة في البرتغال.

ولفت إلى أن شركته تخطط لتخصيص 3 مليارات يورو إضافية في السنوات المقبلة لصالح مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بهدف مضاعفة إنتاج الطاقة الشمسية ثلاث مرات في البرتغال بحلول عام 2023.

وأكد أن التمويل الجديد سيعزز النمو الاقتصادي في البلاد ويوفر البنية التحتية الجديدة اللازمة للانتقال الاخض، مضيفا أن هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها بنك الاستثمار الأوروبي تمويلا لمشاريع شركة Iberdrola في البرتغال بعد قرض سابق بقيمة 650 مليون يورو لمشروع Tâmega gigabattery الهيدروليكي.

وفي السياق ذاته، أشار بيان البنك إلى قرار مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي برفع حجم تمويل الطاقة النظيفة للمجموعة إلى مستويات غير مسبوقة تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج REPowerEU المتمثل في إنهاء اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري الروسي.

وأضاف أن برنامج REPowerEU سيضخ نحو 115 مليار يورو استثمارات إضافية بحلول العام 2027، للمساهمة في تحقيق هدف مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لتعبئة تريليون يورو لتمويل مشروعات المناخ.

يذكر أن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي قدمت ما يقرب من 100 مليار يورو في العقدين الماضيين لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي إذ ساعدت هذه الاستثمارات أوروبا في التغلب على الأزمة الناجمة عن الانقطاع المفاجئ في إمدادات الغاز الروسي.

ووقع بنك الاستثمار الأوروبي دعما ماليا بقيمة 8.3 مليار يورو لمشاريع كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الأوروبي وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.