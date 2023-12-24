صندوق النقد: التدفقات التجارية تتعرض ‏للخطر بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر

أفاد صندوق النقد الدولي، بأن التدفقات التجارية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا، تتعرض ‏للخطر بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.‏

وأظهرت منصة «بورت ووتش» التابعة للصندوق في تقرير لها، أن حركة المرور البحرية عبر مضيق باب المندب قد انخفضت بالفعل بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن في 19 ديسمبر الجاري، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم عشر دول هي بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان جماعة الحوثي، تنفيذ عملية وصفتها بـ«النوعية» ضد سفينتين قالت إنهما مرتبطتان بإسرائيل، الأولى محملة بالنفط «سوان أتلانتك»، والأخرى حاويات «إم إس سي كلارا»، بطائرتين بحريتين، بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءاتها.

ودعت جماعة الحوثي، السفن في البحر الأحمر إلى الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً، مؤكدة الاستمرار في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.