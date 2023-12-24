 مصرع 13 شخصا وإصابة 39 آخرين إثر انفجار بمصنع في إندونيسيا - بوابة الشروق
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مصرع 13 شخصا وإصابة 39 آخرين إثر انفجار بمصنع في إندونيسيا

جاكرتا- قنا
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 10:36 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 10:36 ص

لقي 13 شخصا حتفهم وأصيب العشرات؛ إثر انفجار وقع بفرن صهر في مجمع مورووالي الصناعي للنيكل بإندونيسيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم، أن الانفجار الذي وقع في جزيرة سولاويسي حدث أثناء صيانة الفرن صباح اليوم.

وأوضحت الشرطة الإندونيسية، أن الحادث وقع أثناء قيام العمال بصيانة الفرن وتركيب الألواح عليه؛ مما أدى إلى اشتعال عدة أسطوانات من الأوكسجين في محيط الموقع، وتسبب في تفاقم الانفجار حتى التهمت المبنى وعدد من العمال.

وقال ديدي كورنيوان الناطق باسم المجمع الصناعي "بي تي أندونيسيا موروالي" في بيان، إن العدد الحالي للضحايا هو 51 شخصا، 12 منهم قتلوا في الحادث، و39 أصيبوا بجروح تتراوح بين طفيفة وخطرة.

وفي شهر مارس الماضي، قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 42 آخرون، في حريق هائل شب بمستودع وقود في العاصمة جاكرتا، قبل أن تنجح قوات الدفاع المدني في السيطرة عليه.


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