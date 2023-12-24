بطريرك الأقباط الكاثوليك: نصلي من أجل وقف الحرب والدمار والآلام في كل مكان

هنأ البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسيّة للأقباط الكاثوليك، المطارنة والأساقفة، والقمامصة والقسوس الرهبان والراهبات المكرسين والمكرسات والشمامسة، وجميع أبناء الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة في مصر وبلاد المهجر، بعيد الميلاد المجيد.

وقال إسحق خلال ترأسه قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، مساء اليوم،:" نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد، وقد أتينا في هذا المساء المبارك لنجدّد إيماننا بالمحبّة ونرفع صلواتنا من أجل وقف الحرب والدمار وتخفيف آلام ضحاياها ونشر الأمل في بناء السلام.

وأضاف:"عندما نتأمّل مشهد عيد الميلاد، نحن مدعوون للانطلاق في الرحلة روحيّة، منجذبين إلى تواضع ذاك الذي صار إنسانًا للقاء كلّ إنسان، ونكتشف أنّه يحبّنا لدرجة أنّه يتّحد بنا، حتى نتمكّن نحن أيضًا من الاتّحاد به.

وتابع: "دعونا نطلب من الله نعمة في هذا العيد أن يجرّدنا من أسلحتنا وأن يجعلنا قادرين على تركها ومستعدين للاستسلام لمحبّته، دعونا نصغي ونتأمّل فنغيّر ونجدّد مواقفنا، ونرفع صلاتنا من أجل وقف الحرب والدمار والآلام في كلّ مكان، ونوجّه النداء إلى كلّ من يحمل أمانة المسؤولية في العالم إلى التحرّك بعزم لإرساء أسس السلام والعدالة وحماية حياة الناس وحفظ كرامتهم.

ووجه الشكر إلى كلّ من مدّ يده للتخفيف عن معاناة كلّ المهجرين واللاجئين، وإلى كلّ من ساهم في نشر وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر والاحترام المتبادل والتلاقي والتضامن في إطار من الوحدة والتنوّع لبناء أسس متينة لمجتمع مدنيّ يشرّف بلدنا ويخدم مواطنيه.

وزاد: "نرفع صلاتنا متّحدين مع قداسة البابا فرنسيس وأصحاب الغبطة بطاركة الشرق الكاثوليك، ونهنئ كل الذين يحتفلون بعيد الميلاد من اليوم وكلّ الأيام المقبلة متمنيين أن يغمر فرح المسيح قلب كلّ إنسان.

وقال: "نصلّي من أجل وطننا الغالي مصر، ومن أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلّ المعاونين له في خدمة الوطن، ونقدّم له التهاني باختيار الشعب له لخدمة جديدة من أجل مواصلة العمل لخير بلادنا العزيزة وازدهارها.