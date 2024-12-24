متحدث فتح يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته تجاه الإبادة الجماعية في غزة

قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، إن اتفاقية جنيف لو كانت تمتلك الأدوات اللازمة لتطبيق القانون الدولي، لتمكنت من إجبار من يخرجون عن القانون على الالتزام به، ولما تمادى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أفعاله.

وأضاف «دولة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو يعلم أن هناك منظومة دولية ضعيفة وعاجزة، تحت هيمنة الإدارة الأمريكية؛ التي تعد الداعم الأكبر للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الولايات المتحدة توفر للاحتلال الإسرائيلي الغطاء العسكري والدعم اللازم، بما في ذلك الدعم الذي يُستخدم في قصف المستشفيات في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل المرضى والأطباء ودمر ما تبقى من المنشآت الطبية في القطاع.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي على الإبادة الجماعية، التي أودت بحياة أكثر من 45 ألف شهيد ودمرت قطاع غزة بشكل كامل، جعل نتنياهو يشعر بعدم وجود أي رادع دولي يمنعه من المضي في عدوانه.

ونوه بأن قطاع غزة أصبح مكانًا غير صالح للحياة نتيجة لهذا التدمير الواسع، مشددًا على أن ما يحدث في القطاع هو إبادة جماعية ينبغي أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاهها.