اجتماع لبحث ضم منتخبات جديدة لكأس الخليج

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود مناقشان لبحث ضم منتخبات جديدة للمشاركة في بطولة كأس الخليج، اعتبارًا من النسخ القادمة.

وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "لا يزال النقاش لدى المكتب التنفيذي مستمرًا حول مقترح دعوة منتخب أو منتخبين من خارج دول الخليج، للمشاركة في البطولة، لاسيما في ظل ارتفاع المكافآت المالية للدول المشاركة وللبطل، وهو ما سبق وأعلن عنه مجلس إدارة اتحاد كأس الخليج العربي".

وكان قد تم تكليف جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي، بمراجعة وتطوير اللوائح، وبخاصة لائحة النظام الأساسي، ومناقشة آليات تطوير مسابقات الاتحاد وعلى رأسها كأس الخليج، بما يسهم في زيادة مداخيلها بصورة أكبر، ورفع مستواها الفني والتنظيمي.

يُذكر أن حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج لكرة القدم كان قد أكد أن قرار إضافة منتخبات جديدة لكأس الخليج سيتم اتخاذه بموافقة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك حال التأكد من أنه سيطور البطولة.

الجدير بالذكر أن عدة تقارير صحفية كانت قد أكدت اقتراب المملكة العربية السعودية من استضافة بطولة كأس الخليج في نسختها القادمة، والتي تحمل رقم 27.