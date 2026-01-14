السفيرة الأمريكية: أولوياتنا في مصر تعتمد على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل

قالت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى، إن الأولويات في التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مجالات متعددة بينها: "الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية".

وأضافت "مصطفى"، خلال لقاء عبر برنامج "صاحبة السعادة" اليوم الأربعاء، أن الشركات الأمريكية التي تستثمر في مصر لا تركز فقط على الأعمال، بل على الاستثمار في الإنسان وتنمية القدرات.

وأشار إلى برامج لهم مثل تنظيم ورش عمل وجلب الابتكار والخبرة الأمريكية للمدارس والمؤسسات المصرية لتحقيق إنجازات عظيمة مع مصر سويًا.

وتحدثت عن حياتها الشخصية، لافتة إلى أن البداية كانت صعبة، عندما ذهبوا إلى أمريكا، كان والدها يعمل في 3 وظائف، ووالدتها كذلك، وكانا يعملان في محل وهي وشقيقها يساعدانهما ويذهبان للمدرسة.

وأضافت أن والدها كان دائمًا يقول لها إنها لديها الفرصة لتدرس وتتطور ويجب أن تعمل من أجل مستقبلها.

وتطرقت إلى تأثرها بالعادات والتقاليد العراقية في أمريكا، مشددة على أهميتها، لافتة إلى أنها كانت دائمًا تستقبل الضيوف بطريقة مهذبة، وتقدم القهوة والحلويات، ويجري الفصل بين الرجال والنساء في صالونات مختلفة.

وأوضحت أنها في نفس الوقت فتحت عينيها على العالم، وكان والدها يحرص على سماع حديثهم عن السياسة والعلاقات الدولية والاقتصاد والبيئة.