الأردن يؤكد سعيه لتزويد لبنان بالكهرباء والغاز خلال العام الجاري

أكد رئيس مجلس الوزراء الأردني جعفر حسان، أن بلاده لن تدّخر جهداً لتزويد اللبنانيين بما أمكن من احتياجاتهم من الكهرباء والغاز الطبيعي خلال هذا العام.

واعتبر "حسان"، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن "أمن واستقرار سوريا ضرورة في هذا الاتجاه، لاستكمال تنفيذ ما اتفقنا عليه سابقاً من مشاريع الربط الكهربائي وتزويد الغاز".

وأعلن عن توقيع 21 اتفاقية شملت مجالات الطاقة، والصناعة، والتبادل التجاري، والاستثمار، والنقل.

وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان أن الأولوية هي تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان إدخال المساعدات، محذرين من السياسات الإسرائيلية والانتهاكات في القدس والضفة الغربية.

من جهته، قال الرئيس سلام، إن زيارة نظيره الأردني وانعقاد اللجنة العليا المشتركة في بيروت يمثل "تتويجاً عملياً لمسار يعزز منطق الدولة وبناء المؤسسات"، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين ثابتة وتقوم على تراكم الثقة لتحصين الاستقرار في الإقليم.