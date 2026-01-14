- شعث من خان يونس ويقيم حاليا بالضفة الغربية ويتمتع بخبرة بالتخطيط والتنمية وإعادة الإعمار

- مصر وقطر وتركيا رحبوا باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة شعث

- اللجنة ستشرف على الحياة اليومية في قطاع غزة برئاسة شعث

أعلنت مصر وقطر وتركيا، أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة ستكون برئاسة علي شعث.

وقالت في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية: "يرحب الوسطاء جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث".

ولجنة التكنوقراط التي ستشرف على الحياة اليومية في قطاع غزة هي أحد بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة القطاع بعد حرب إبادة جماعية شنتها عليه إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وينحدر شعث من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ويقيم حاليًا في الضفة الغربية المحتلة.

ويتمتع بخبرة طويلة في التخطيط والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، وجمع في مسيرته المهنية بين العمل الحكومي والإدارة التنفيذية والاستشارات التنموية.

في 1989 حصل شعث على درجة الدكتوراة في الهندسة المدنية من جامعة كوينز في بلفاست بالمملكة المتحدة، وتركزت دراسته على تخطيط البنية التحتية والتنمية الحضرية، وهي مجالات شكلت محور عمله المهني.

وتولى شعث مناصب حكومية وتنفيذية بارزة في السلطة الفلسطينية من بينها:

- نائب وزير التخطيط الأسبق.

- وكيل مساعد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ 1995، وأسهم في إعداد سياسات تنموية وبرامج تعاون مع جهات مانحة دولية.

- وكيل وزارة النقل والمواصلات لسنوات عدة، وشارك في التخطيط الاستراتيجي لمشاريع البنية التحتية والنقل.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة الفلسطينية (PIEFZA)، حيث لعب دورًا محوريًا في تطوير مدن ومناطق صناعية فلسطينية، والمشاركة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أكاديمية وهيئات دولية لدعم قطاع الصناعة.

- عمل مستشارًا حكوميًا وأكاديميًا ومدير مشاريع دولية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.

يُعرف شعث بخبرته في التنمية الاقتصادية، وتخطيط البنية التحتية، وسياسات إعادة الإعمار في مناطق ما بعد النزاعات، والسياسات الصناعية، والتكامل الاقتصادي عبر الحدود.

هذه الخلفية تضعه ضمن قائمة الخبراء الفلسطينيين المرشحين لإدارة ملفات معقدة تتعلق بإعادة تشغيل المرافق الحيوية والاقتصاد في بيئات شديدة الهشاشة.

وخلال حرب الإبادة دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنية التحتية بقطاع غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار، كما قتلت أكثر من 71 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 171 ألفا، معظمهم أطفال ونساء،

وهذه اللجنة ستخضع لإشراف ما يُسمّى "مجلس السلام"، برئاسة ترامب، ضمن خطة أعلنها في سبتمبر 2025، وتتضمن أيضا نشر قوة استقرار دولية في غزة.

وجاء إعلان اسم شعث عقب اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، وسط تصعيد إسرائيلي مستمر وتأخر في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 10 أكتوبر 2025، بدأ سريان المرحلة الأولى، لكن إسرائيل تخرق الاتفاق يوميا، ما أدى إلى استشهاد 447 فلسطينيا وإصابة 1246 حتى الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة.

كما تمنع إدخال القدر المتفق عليه من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.