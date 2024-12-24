في سلسلة تصريحاته الجدلية، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باستعادة الولايات المتحدة قناة بنما، في أمريكا اللاتينية، التي سلمتها لبنما في عام 1999، ليثير جدلًا كبيرًا في القارة اللاتينية.



ماذا يحدث وما قصة دونالد ترامب مع قناة بنما؟ ولماذا خرجت تصريحاته الجدلية في الوقت الراهن؟

في البداية، هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما، وذلك بعد اتهامه لها بفرض رسوم باهظة مقابل استخدامها.

وقال ترامب: "قواتنا البحرية وتجارتنا يتم التعامل معهما على نحو غير عادل، إن رسوم المرور التي تفرضها بنما سخيفة"، مضيفا "هذا النهب لبلادنا سيتوقف فورا".

وأضافت ترامب: "إدارة القناة تعود لبنما وحدها، لا إلى الصين ولا إلى أي جهة أخرى، لم ولن ندعها أبدا تقع في الأيدي الخطأ!"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

ولوح ترامب، باستعادة سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما إذا لم تدرها الدولة الأمريكية اللاتينية بطريقة "مقبولة"، وفق ما نقلت الجزيرة.

وشدد على أنه إذا كانت بنما غير قادرة على ضمان "التشغيل الآمن والفعال والموثوق" لهذا الطريق المائي "فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل ومن دون نقاش".

بنما ترفض تصريحات ترامب حول قناتها



من جانبها، أعربت بنما عن رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي، ورفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو تهديده، وقال في تسجيل مصور إن "القناة لا تسيطر عليها الصين أو المجموعة الأوروبية أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى، لا بشكل مباشر أو غير مباشر، وبصفتي بنميًا، أرفض بشدة أي تعبير يشوه هذه الحقيقة"، بحسب شبكة الجزيرة.

وطالب الرئيس البنمي باحترام بلاده، مؤكدا أن "كل متر مربع من قناة بنما والمناطق المتاخمة لها هو ملك لبنما وسيظل تابعا لها"، مضيفا أن سيادة بلده واستقلاله أمر غير قابل للتفاوض.

وأعرب مولينو عن أمله في "علاقة جيدة ومحترمة" مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لمعالجة موضوعات مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات.

رؤساء أمريكا اللاتينية يدعمون بنما



فيما أعرب عدد من رؤساء الدول في أمريكا اللاتينية تضامنهم مع بنما، وخصوصا ممثلو معسكر اليسار، بمن فيهم رؤساء فنزويلا وكولومبيا والمكسيك.

وأعلنت المكسيك عن دعمها الثابت لجمهورية بنما في أعقاب التصريحات المثيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بشأن استعادة السيطرة على قناة بنما.

وقالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، في تصريحات صحفية، إن "قناة بنما هي ملك للبنميين"، مؤكدة السيادة الكاملة لبنما على هذا الممر المائي المهم.

محتجون في بنما يحرقون صور ترامب وعلم أمريكا



وأحرقت مجموعة من المحتجين في بنما علم الولايات المتحدة وصورا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعد تصريحاته بشأن استعادة الإدارة الأمريكية لقناة بنما، وفقا لما ذكرته "روسيا اليوم".

ونظمت المظاهرة من قبل النقابات البنمية، احتجاجا على السياسات الاجتماعية للحكومة، لكن بعض المشاركين في المظاهرة اغتنموا الفرصة للتعبير عن احتجاجهم على تصريحات دونالد ترامب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو إحراق علم الولايات المتحدة وصور الرئيس الأمريكي المنتخب.

وأعلن منظمو الفعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم لتصريحات ترامب بشأن قناة بنما، وطالبوا الحكومة باتخاذ "خطوات حازمة".