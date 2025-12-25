المسيحيون في العراق يحيون قداس عيد الميلاد المجيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحيا المسيحيون في العراق، مساء اليوم الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد.

وقدم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد في كنيستي "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك و"مار يوسف" للكلدان الكاثوليك، التهاني إلى العراقيين عموماً والمسيحيين منهم على وجه الخصوص بهذه المناسبة.

وقال: "نصلي وندعو معاً من أجل العراق، وسنواصل العمل من أجل الحاضر والمستقبل لأن التنوع في بلادنا ثروة".

وأضاف: "إن العراق اجتاز أكبر التحديات بتنوعه الاجتماعي، ونحن نعيش اليوم نعمة الأمن والاستقرار، ونصلي وندعو معاً من أجل العراق".

من جانب آخر، قدم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد التهاني إلى أبناء الشعب من المسيحيين في العراق والعالم.

وقال في تدوينة على منصة "إكس": "نؤكد اعتزازنا العميق بدور المسيحيين الأصيل في تاريخ وطننا وحاضره، وبإسهاماتهم الوطنية والثقافية والحضارية".

وتابع: "لنستلهم من ذكرى ولادة السيد المسيح القيم والتعاليم الإيمانية والإنسانية والرسالية، أفراداً وقوى سياسية، لبناء بلدنا وتعزيز تقدمه، والحفاظ على أمنه واستقراره، وأن يعم السلام والطمأنينة والمحبة والوئام ربوع العراق والعالم أجمع".

كما شهدت الكنائس والأديرة في محافظة نينوى ومحافظات إقليم كردستان كرنفالات واحتفالات وإقامة قداديس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان: "مع حلول ذكرى ميلاد السيد المسيح، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المسيحيين في كردستان والعراق والعالم، متمنياً للجميع عيداً يرفل بدوام الخيرات والمسرات".

وأضاف: "نُجدد التزامنا الثابت بصون وتعزيز قيم التعايش السلمي، وترسيخ أواصر التآخي والتكاتف والوئام بين سائر مكونات إقليم كردستان".