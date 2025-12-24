رئيس الوزراء: تلقينا عروضا من القطاع الخاص للمشاركة في أعمال البنية الأساسية بمنطقة المثلث الذهبي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ منطقة المثلث الذهبي تتميز بأنها تضم مواد محجرية وتعدينية متميزة وتحديدًا خام الفوسفات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تستهدف تحويل هذه المنطقة لتكون صناعية وتعتمد بالأساس على قطاعات الأسمدة وأنشطة التعدين المختلفة.

وأوضح أن هذه المنطقة لها إطلالة على البحر الأحمر، ما يعني أن النشاط السياحي سيكون مكونًا كبيرًا في خطة تطوير هذه المنطقة.

ولفت إلى أن العنصر الأهم في هذه المنطقة هو وجود ميناء سفاجا، الذي يشهد عملية تنموية كبيرة من قِبل الدولة، ومن المستهدف أن يكون منطقة لوجستية كبيرة للدولة.

ونوه بأنه مع تنامي الحركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأ المستثمرون في تركيز اهتمامهم على منطقة المثلث الذهبي.

وأفاد بأن التحدي في هذه المنطقة هو توفير الموارد المالية لتدبير البنية الأساسية، كما كان الوضع عند بداية التطوير في قناة السويس، موضحًا أن هذه المنطقة تحتاج إلى بنية أساسية كبيرة.

وصرح بأن وجود هذه البنية يتيح جذب شركات كبيرة للاستثمار في هذه المنطقة، ما يساهم بدوره في خلق الآلاف من فرص العمل، موضحا أن هناك عروضًا من شركات قطاع خاص مصرية وأجنبية للإنفاق على البنية الأساسية بهذه المنطقة أو المشاركة مع الدولة في الإنفاق هناك.

وشدد مدبولي على أن الفترة المقبلة ستشهد بدء البت في هذه العروض، بحيث تبدأ المشروعات الكبرى بهذه المنطقة لخدمة مناطق الصعيد.