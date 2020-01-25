ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 22 قتيلا

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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال قوي ضرب شرق تركيا، أمس الجمعة، إلى 22 قتيلًَا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

جاء إعلان وزير الداخلية التركي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع وزيري البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والصحة فخرالدين قوجه بولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وأوضح صويلو أن الزلزال أدى إلى مصرع 18 شخصا في ولاية ألازيغ، فضلا عن 4 آخرين بولاية ملاطية.

كما أعلن صويلو بأنه تم إنقاذ 39 شخصًا من تحت الأنقاض.

وأكد الوزير أنه ليست هناك حالات حرجة بين مصابي الزلزال بحسب المعلومات المتوفرة.

وأشار الوزير إلى أنه لم يتبق أحد عالق تحت الأنقاض في قضاء دوغان يول بولاية ملاطية.

ولفت صويلو إلى أن وزارة الداخلية قررت تفريغ سجن ولاية أديامان نتيجة أضرار لحقت به جراء الزلزال.

بدوره قال وزير الصحة، فخر الدين قوجه، إن المستشفيات استقبلت 1031 مصاباً بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة.

وتعرضت مناطق شرق تركيا أمس الجمعة إلى زلزال بلغت قوته 8ر6 على مقياس ريختر مركزه ولاية ألازيغ، حسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأشار بيان صادر عن "آفاد" أن المنطقة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.