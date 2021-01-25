أردوغان: نواصل إجراءاتنا بشكل مكثف لإنقاذ طاقم سفينتنا المختطف على يد قراصنة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تواصل إجراءات مكثفة لإنقاذ طاقم السفينة "MOZART" التركية المختطف، بعد تعرضه لهجوم على يد قراصنة قبالة سواحل نيجيريا.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد، بأن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع قبطان السفينة، فرقان يارين، مضيفة أن الرئيس التركي يتابع من كثب جميع التطورات المتعلقة باختطاف الطاقم.

وحسب البيان، تلقى أردوغان معلومات حول صحة الناجين الـ3 من الهجوم على السفينة التي رست في الغابون، وتمنى لهم السلامة، مؤكدا أن الإجراءات تتواصل بشكل مكثف لإنقاذ أفراد الطاقم المختطفين.

وقد تعرضت سفينة الشحن "MOZART" المبحرة تحت علم ليبيريا، صباح السبت، لهجوم على يد قراصنة في مضيق غينيا حيث قتلوا مواطنا أذربيجانيا كان بين أفراد الطاقم المكون من 19 شخصا واختطفوا 15 آخرين.

بينما بقي 3 أشخص آخرون على متن السفينة التي وصلت الأحد إلى ميناء جانتيل في الغابون، وسط استنفار تركيا جهودها الدبلوماسية لإنقاذ المختطفين.