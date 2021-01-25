المغرب يسجل 337 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 466 ألفًا و626 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 22 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8172.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1031 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 443 ألفًا و472.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 98 مليون إصابة.