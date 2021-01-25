التصديري للبناء: 315 مليون دولار صادرات الزجاج ومصنوعاته خلال 11 شهرا من 2020

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن تراجع صادرات الزجاج ومصنوعاته خلال الفترة "يناير- نوفمبر"من عام 2020 بنحو 15% مسجلا 315 مليون دولار مقابل 372 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس إلى أن صادرات الألياف الزجاجية بما فيها (صوف الزجاج ومصنوعاتها كالخيوط والنسيج) بلغت ما قيمته 187.97 مليون دولار، فيما بلغت صادرات أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة لـ ( المائدة، المطبخ، التواليت، للمكتب، للتزيين الداخلي أو استعملات مماثلة) ما قيمته 91.8 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من "الزجاج المتحصل عليه بالتعويم فلوت وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين، ألواح أو صفائح" ما قيمته نحو 26.7 مليون دولار.

كما سجلت صادرات "الزجاج غير المشغول، بشكل كرات" نحو 6.1 مليون دولار، و"الزجاج المصبوب والزجاج المرقق، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة" نحو 618 ألف دولار، وصادرات "مصنوعات أخرى من زجاج" ما قيمته 455 ألف دولار، و"نفايات الزجاج المسحوقة وغيرها من فضلات ونفايات الزجاج" نحو 16 ألف دولار.

وأوضح التقرير انه تم خلال الفترة "يناير- نوفمبر" من 2020 التصدير لنحو 103 دول منها دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام السابق له تضمنت: (بيرو-البوسنة والهرسك-نيكاراجوا- كوسوفو-سويسرا- موريشيوس – سيراليون- إندونيسيا- إرتيريا).

وأشار إلى أن نحو 6 دول استحوذت على 52% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية التي استحوذت على 15.3% من إجمالي الصادرات بما قيمته 48.53 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية تركيا بنحو 39.7 مليون دولار، وجاءت السودان في المرتبة الثالثة بنحو 22.7 مليون دولار، تلاها "هولندا" بنحو 22.2 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته خلال 11 شهرا من 2020 إلى "إيطاليا" ما قيمته 18.5 مليون دولار، وإلى إسبانيا 15.21 مليون دولار، واحتلت "الجزائر" المرتبة السابعة من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري بما قيمته 11.8 مليون دولار، تلته المغرب بنحو 11.42 مليون دولار، وجاءت "بريطانيا وشمال إيرلندا" في المرتبة التاسعة بما قيمته 8.9 مليون دولار، تلتها "بولندا" بنحو 8.57 مليون دولار.