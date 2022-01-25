جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال الرصف

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، والتي بدأت منذ عامين، ومستمرة في خطة هذا العام.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ مساء اليوم؛ لتفقد مشروعات الرصف والتطوير بمدن وقرى الغربية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية طريق الجانبية بطنطا، وطريق الملاحة "سوق الماشية"، والذي يبدأ من كوبري شنودة وحتى كوبري نفيا بطول ٣٠٠٠ متر وعرض ٦ أمتار، كما تفقد أعمال الرصف بطريق سكة صناديد بحي أول طنطا بداية من طريق الملاحة وحتى شارع التحرير بطول ١٨٥٠ مترا، وكذلك أعمال الرصف بمحور الإسكندرية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت في خطتها رصف الشوارع والمحاور الرئيسية داخل المدن، إلى جانب الطرق التي تربط بين مدن وقرى المحافظة، في حين سيتم رصف الشوارع داخل القرى من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي بدأت في مركز زفتى وجاري دخول باقي المراكز تباعاً.

يذكر أن المحافظة مستمرة خلال خطة العام المالي 21/22 في استكمال أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة حيث تم رصف ٣٦٣ طريقا في العامين السابقين بطول ٣٠٣ كم، وجاري رصف ١٥٩ طريقا بطول ٢١٠ كم خلال خطة العام الحالي.