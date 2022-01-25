تسلا تستعد للإعلان عن أرباح قياسية وإطلاق شاحنة سيبرانية

كشف محللون ومستثمرون عن توقعات بتسجيل شركة تسلا للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، إيرادات قياسية، غدًا الأربعاء، تزامنًا مع وعد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، بإعلان خريطة طريق محدثة للمنتجات والأطر الزمنية لإطلاق شاحنة سيبرانية وسيارة كهربائية بقيمة 25 ألف دولار.

لكن بحسب موقع "جادجتس 360"، يركز المحللون والمستثمرون أكثر على مدى سرعة تسلا في زيادة الإنتاج في مصنعيها الجديدين هذا العام، في تكساس وبرلين، في ظل التغييرات التكنولوجية، بالإضافة إلى قيود البطارية وسلسلة التوريد الأخرى التي تعيق التوقعات.

وقال سام أبو الصامد، المحلل في شركة "جايد هاوس إنسايتس": "لن أتفاجأ إذا واجهت تسلا بعض التحديات الكبيرة في التصنيع، حيث تنتج هياكل المركبات الجديدة والبطاريات الجديدة بكميات كبيرة".

وفي هذا السياق، نقلت "جادجتس 360" عن بيانات شركة "رفينيتيف" المالية قولها إن شركة تسلا عبرت أزمة سلسلة التوريد العالمية بشكل أفضل من شركات صناعة السيارات الأخرى، وأنتجت عددًا قياسيًا من السيارات ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 52% في الربع الرابع لتصل إلى 16.4 مليار دولار.