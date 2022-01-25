محافظ أسوان يتابع البرامج التدريبية للمجلس القومي للمرأة بقرى حياة كريمة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الجهود المتواصلة التى تبذلها كل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وفى هذا الإطار، واصل فرع المجلس القومى للمرأة، سلسلة البرامج التدريبية التثقيفية التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية بمشروع تنمية الأسرة المصرية.

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع أسوان، إلى أنه طبقا لتوجيهات اللواء أشرف عطية بوصول الخدمة التثقيفية والتدريبية لأهلنا داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية، تم استكمال برنامج تدريب التثقيف المالى الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية لتمكين السيدات بهذه القرى اقتصاديا، بإشراف ومتابعة من هيئة فرع المجلس بقيادة شيماء فاروق.

وأوضحت أن البرنامج التدريبى استهدف 155 سيدة داخل قرى النصراب بإدفو، وكلابشة بنصر النوبة، بجانب سبيل العرب بمركز نصر النوبة؛ للتدريب على ريادة الأعمال، مع رفع مهارات السيدات فى مجال إقامة المشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة، وتوفير مصدر مالى ثابت لها.

وتابعت: كما تناولت هذه الدورات التدريبية أيضا موضوعات مثل التعريف بالصفات والخصائص التى يجب توافرها فى رائدات الأعمال، التى تساهم بشكل مباشر فى إنجاح مشروعاتهم وتحقيق الأهداف المرجوة منها على الوجه الأكمل.