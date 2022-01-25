وقال موسى، الذي عاد لتقديم برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء - متحدثًا عن زوجته: "ست عظيمة، ربنا يحفظها ويخليها .. هذه زوجة صالحة.. كانت بتصلي الفجر وتدعيلي".

وغالب الإعلامي أحمد موسى، دموعه وهو يتحدث عن دعم زوجته له وهو مصاب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وقال موسى، الذي عاد لتقديم برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء - متحدثًا عن زوجته: "ست عظيمة، ربنا يحفظها ويخليها.. هذه زوجة صالحة.. كانت بتصلي الفجر وتدعيلي".

وأضاف: "(زوجتي) شالتني.. الأكل في مواعيده والعلاج في مواعيده... أنا كنت قلقان عليها جدًا وعلى أحفادي".

ودعا موسى إلى اتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "اللي ما أخدش اللقاح يبادر بالحصول عليه .. أي حد ممكن يصاب حتى لو حصل على اللقاح لكن الأعراض مش هتكون كبيرة".



