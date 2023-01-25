الولايات المتحدة تطلق برنامجا لدعم عناصر الجيش والأمن الداخلي بلبنان بـ72 مليون دولار

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن إطلاق "برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) (LAF/ ISF Livelihood Support Program)، والذي سيوفر 72 مليون دولار على شكل دعم مالي مؤقّت لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

جاء ذلك في مؤتمر عقد اليوم بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هاونشتاين، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم - أن هذه المساعدة المالية تبلغ 100 دولار شهريا لكل العناصر المستحقين وذلك بموجب قانون الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أنه وفقا لهذه الإتفاقية الجديدة، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مزوّد خدمات مالية على الصعيد الوطني للبدء في صرف هذه الأموال بمجرد استكمال الآليات المناسبة.