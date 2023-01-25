بسام راضي: رئيس الوزراء الهندي أشاد بشكل متكرر بجهود الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، انعقد على مستويين: الأول مصغر، والثاني بانضمام وفدي البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء الهندي، عبّر عن التقدير الكبير لقيادة الرئيس السيسي لمصر خلال السنوات الماضية، ذاكرًا أن «مودي» متابع جيد جدًا لمنطقة الشرق الأوسط، وما شهدتها من أحداث بعد عام 2011.

وأوضح أن رئيس الوزراء الهندي، تابع أحداث التطرف والإرهاب والعنف، وأشاد بشكل متكرر بجهود الرئيس السيسي، في النأي بمصر عن تلك الأمور، واستعادة الاستقرار والأمن، وتماسك مؤسسات الدولة الوطنية، واستمرار عجلة التنمية.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن ناريندرا مودي، تولى رئاسة الوزراء الهندية في 2014، تزامنًا مع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في مصر، مؤكدًا أن هناك تقاربًا شخصيًا بين الزعماء.

وذكر أن لقاء الجانبين اليوم، امتد لكل جوانب العلاقات، ومجالات التعاون العسكري والأمني والاقتصادي، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى تبادل مذكرات تفاهم اليوم، على أساس وضع برامج للتعاون في المجال الأخير.