يويفا: تغيير نظام دوري الأمم والتصفيات المؤهلة لكأس العالم

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قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، زيادة عدد الفرق المشاركة في مرحلة خروج المغلوب ببطولة دوري الأمم، وكذلك تغيير نظام التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم.

وبعد نهاية منافسات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، سيتأهل متصدرو المجموعات في المستوى الأول بدوري الأمم إلى مرحلة خروج المغلوب حيث سيلعبون معا ذهابا وإيابا في دور الثمانية، ليتأهل الفائزون إلى الدور قبل النهائي.

وفي النظام الحالي للبطولة، يتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى الدور قبل النهائي، كما سيضيف (يويفا) مباراة فاصلة لتحديد الهابطين.

وسيشهد النظام الجديد لتصفيات أوروبا لكأس الأمم وكأس العالم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة بها أربعة وخمسة منتخبات.

وسيتأهل متصدرو المجموعات الـ12 مباشرة إلى النهائيات كالعادة، فيما يلعب أصحاب المركز الثاني مباريات فاصلة للتأهل.