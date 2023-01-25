مدفيديف يدعو بايدن وشولتس لوقف عقارب الساعة النووية

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى "وقف دقات عقارب الساعات النووية".

وقال مدفيديف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال بشأن طريقة إعادة هذه الساعة إلى الوراء قليلا: "دعوا صانعي الساعات بايدن وشولتس يوقفان دقات الساعة الذرية لفترة من الوقت... للقيام بذلك، عليهما أن يفهما أن سهمهما الأوكراني صدأ منذ فترة طويلة".

وذكرت نشرة علماء الذرة أن عقارب ساعة يوم القيامة، التي تشير إلى خطر حدوث كارثة عالمية، وصلت إلى رقم قياسي قريب من "منتصف الليل النووي"، قبل 90 ثانية من ذلك، بحسب سبوتنيك.