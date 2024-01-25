يعيش الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة مديره الفني روي فيتوريا حالة من القلق والترقب بعد إصابة إمام عاشور في تدريبات الفراعنة التحضيرية للمواجهة النارية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بالدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

اتحاد الكرة كان قد أعلن مساء أمس الإربعاء، إصابة إمام عاشور في رأسه خلال المسعكر المقيم في كوت ديفوار، وأن الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا قام باصطحاب اللاعب إلى المستشفى على الفور.

وأجرى إمام عاشور جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ وحالته الآن مستقرة وسيمكث اللاعب اليوم تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة.

وبات إمام عاشور اللاعب الثالث في قائمة بعثة منتخب مصر التي يتعرض للإصابة بعد إصابة قائد الفراعنة محمد صلاح وسفره إلى إنجلترا لاستكمال تعافيه من الإصابة، بالإضافة لنهاية مشوار محمد الشناوي بعد إصابته في مباراة الرأس الأخضر وسفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 28 يناير 2024 في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.